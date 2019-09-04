İran’ın güneydoğusunda 2 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi

General Taheri, polisin düzenlediği operasyonda 2 ton 282 kg uyuşturucu maddenini ele geçirildiğini bildirdi.

İran'ın güneydoğusunda Pakistan sınırında yer alan Sistan ve Beluçistan ili Haş ilçesinde silahlı örgüt şeklinde uyuşturucu kaçakçılığı yapanlara yönelik düzenlenen baskında 1 kaçakçı öldürüldü ve 1 kaçakçı yakalanırken, 2 ton 282 uyuşturucu maddenini ele geçirildiği belirtildi.

Kaçakçılara yönelik düzenlenen baskında 1 ton 180 kilogram afyon ve 125 kilogram esrar uyuşturuc maddenin ele geçirildi.

İran'ın Pakistan sınırında yer alan Sistan ve Beluçistan ilinde yaklaşık her ay büyük miktarda uyuşturucu, polis ekipleri tarafından ele geçirilmektedir.

İran uyuşturucu ile mücadele kapsamında şimdiye kadar çok sayıda şehit vermiştir. Ülkemiz uyuşturucu kaçakçılığında ön cephede yer alıyor ve uyuşturucunun Avrupa'ya gitmemesi için en büyük fedakarlığı yapmaktadır. Ancak uluslararası kurumların İran'a uyuşturucu ile mücadele konusunda yaptıkları yardımlar çok cüzi miktarda olup İran tek başına bu ağır yükün altında kalamaz ve bunun sonuçları Avrupalıları da etkileyecektir.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

**9406**9489