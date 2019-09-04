İletişim Bakanı, ABD'nin İran Uzay Kurumu'na yaptırım uygulamasına tepki gösterdi

Twitter hesabından açıklamada bulunan Telekomünikasyon ve İletişim Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, 'uzaya yaptırım uygulaması bir yana dursun, ABD'yi bu görüntüde görmek istiyorum. Dünya ve parlak gelecek, sınırlı sayıda kişilere değil, bütün insalığa aittir. Bay Trump! Thanos'a benzemeye çalışmaya son verin!'

Azeri Cehromi paylaşımının sonunda şu ifadeyi kullandı:

'Thanos, Avenger filminde nefret edilen bir oyuncudur ve amacı, sınırlı sayıda insanların ayatının iyileşmesi için dünya halkının büyük bölümünü katletmektir.'

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