4 Eyl 2019 22:17
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İran Milli Kuraş Takımı dünya üçüncüsü oldu

İran Milli Kuraş Takımı dünya üçüncüsü oldu

Tahran, İRNA- Güney Kore’nın Chungju kentinde düzenlenen Dünya Kuraş Şampiyonası'nda İran Milli Kuraş Takımı 4 gümüş madalya kazanarak üçüncü sırada yer aldı.

42 ülkeden 184 sorcunun katılımıyla 2 Eylül’de Güney Kore’de başlayan Dünya Kuraş Şampiyonası bugün sona erdi.

Bu yarışmaların son gününde İranlı sporcu Hamid Reşidi -100 kg, Cafer Pehlevani de +100 kg’de birer gümüş madalya kazanmayı başardı.

Öte yandan İlyas Aliekberi ile Ümit Teztek sırasıyla -81 ve -90 kg’de birer gümüş madalya elde etti.

Yarışmalarda İran'dan önce Özbekistan ve Japonya sırasıyla birinci ve ikinci sırada yer aldı.

İran Milli Kuraş Takımı, geçen yılki Dünya Kuraş Şampiyonsında 1 gümüş ve 3 bronz madalya elde etmişti.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish 

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