4 Eyl 2019 22:17
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News Code: 83464773
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İran Kök Hücre Geliştirme Komitesi Sekreteri:

İran kök hücre bilimi üretiminde 17 sıra yükseldi

İran kök hücre bilimi üretiminde 17 sıra yükseldi

İran Kök Hücre Geliştirme Komitesi Sekreteri Amirali Hamidiye, bir yıl boyunca Scopus dergisinde İranlı araştırmacılar tarafından indekslenen 2149 makalenin yayınlandığını ve İran'ın kök hücre bilimi üretiminde son dört yılda 31. sıradan 14. sıraya yükseldiğini bildirdi.

3.Uluslararası İran Biyoteknoloji Konferansı'nın kapanış töreninde konuşan Hamidiye, 'İranlı araştırmacılar, ‘İranlı araştırmacılar, bölgede kök hücre bilimi üretiminde Türkiye de dahil olmak üzere rakiplerini geride bıraktı' diye konuştu.

 İran Kök Hücre Geliştirme Komitesi Sekreteri Hamidiye ayrıca gen tedavisi, hücre tedavisi, doku mühendisliği ve iyileştirici tıp alanlarında dünyada 1000'den fazla klinik çalışmanın (klinik deney) yürütüldüğünü, bunlardan 93'unun yakın gelecekte ticarileştirileceğini, diğer 618 çalışmanın ise ikinci ve üçüncü aşamadada olduklarını kaydetti.

3. Uluslararası İran Biyoteknoloji Konferansı, uzman ve bilim insanlarının katılımıyla 1-3 Eylül tarihleri arasında Tahran Razi Konferansında düzenlendi.

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