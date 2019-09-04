Nükleer anlaşma taahhütlerimizi azaltmanın üçüncü adımının ayrıntılarını bugün veya yarın açıklayacağız

Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Ruhani, müzakere süreci hakkında bilgi verdikten sonra yaptığı açıklamada, 'Örneğin bundan önce 20 konuda sorunumuz vardıysa, şimdi ihtilaf sayısı üçe düşmüş ve sorunların büyük bölümü çözüm bulmui, ancak hala nihai noktaya ulaşmadık ve bugün veya yarın istenen nihai hedefe ulaşacağımızı pek sanmıyorum. Dolayısıyla üçüncü adımı atacağız ve bunun ayrıntılarını bugün veya yarın bildirerek, bu çerçevede hareket edeceğiz' ifadesini kullandı.

İran'ın atacağı üçüncü adıma değinen Ruhani, 'Bu adım görünüşte çok şoke edici değil, ancak içeriği çok önem arzediyor ve bence bu atacağımız en önemli adım sayılıyor ve sonuçları olağanüstü olacaktır. Bu adımla İran Atom Enerjisi Kurumu olağan hızı aşarak faaliyetleri hız kazanacak' diye konuştu.

Karşı tarafa 2 aylık bir süre daha tanıyacaklarının altını çizen Ruhani, 'Bu üçüncü adımı atmakla birlikte, konuşmaya devam edeceğiz ve anlaşırsak, müzakere, mantık ve uzlaşıya imkan olduğunu dile egtireceğiz' diye ekledi.

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