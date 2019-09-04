4 Eyl 2019 13:16
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News Code: 83464609
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İran’ın Bazergan gümrüğünden ihracatta %245 artış

İran’ın Bazergan gümrüğünden ihracatta %245 artış

Urmiye, İRNA- Bazergan Gümrük Müdürlüğü Başkanı Sadık Namdar, İran takviminin ilk 5 ayında (21 Mart- 22 Ağustos arası) Bazergan Gümrüğü'nden ihracatın yüzde 245 arttığını dile getirdi.

İRNA’ya konuşan Namdar, ‘Tarım ve petrokimya ürünleri ile taş ve metalden yapılan ürünleri dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç edildi' dedi.

Bazargan Gümrük Kapısı, İran'ın Türkiye sınırında yer Alan Batı Azerbaycan ilinde günde 24 saat çalışan  üç sınır kapısından biridir. Aynı zamanda İran’ın Avrupa ülkelerine açılan penceresi olarak Batı Azerbaycan ilinin kuzeybatısındaki Maku'ya Bazargan şehrinden bir kilometre uzaklıktadır.

Batı Azerbaycan İli, Türkiye, Irak ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile 960 kilometre ortak sınıra sahip.

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