İran’ın Bazergan gümrüğünden ihracatta %245 artış

İRNA’ya konuşan Namdar, ‘Tarım ve petrokimya ürünleri ile taş ve metalden yapılan ürünleri dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç edildi' dedi.

Bazargan Gümrük Kapısı, İran'ın Türkiye sınırında yer Alan Batı Azerbaycan ilinde günde 24 saat çalışan üç sınır kapısından biridir. Aynı zamanda İran’ın Avrupa ülkelerine açılan penceresi olarak Batı Azerbaycan ilinin kuzeybatısındaki Maku'ya Bazargan şehrinden bir kilometre uzaklıktadır.

Batı Azerbaycan İli, Türkiye, Irak ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile 960 kilometre ortak sınıra sahip.

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