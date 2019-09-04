Zarif: Nükleer anlaşmanın sonunun geldiğini söylemek için erken

Russia Today televizyonuna demeç veren Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, 'AB ülkeleri nükleer anlaşmaya yeterli şekilde sahip çıkmayarak, diplomasi açısından büyük zafer olarak nitelendirilen bu kazanç için risk kabul etmeyip ortak olmak istemediler ve maalesef üzerine düşen yükümlülüklerini ifa etmediler' diye belirtti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçı'nın Fransız yetkililerle nükleer anlaşma ile ilgili Fransa'nın taahütlerini ele aldığını dile getiren Zarif, 'Irakçı'nın yaptığı görüşmelerin konusu nükleer anlaşmayı gözden geçirmekle ilgili değildi, sadece onların taahhütlerinin yerine getirilmesi masaya yatırıldı' değerlendirmesinde bulundu.

'Avrupalılar, ABD'nin uluslararası yasa ve kuralları çiğnemesine dair hırsının nükleer anlaşma ile sınırlı kalmaycağını bilmeli' diyen Dışişleri Bakanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Biz nükleer anlaşmaya bağımlı değiliz ve geleceğimizi onunla ve onsuz inşa edeceğiz. Bize göre nükleer anlaşma, ortadan kaldırılmaması gerekn çok önemli bir kazanımdır. bu anlaşmanın ortadan kalkması, İran'a değil, diplomasiye bir darbedir. Bizim çok sayıda seçeneğimiz mevcut.

İran, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından ekonomik istikrar, enflasyonun düşmesi ve ekonomik büyüme katetmiştir. Avrupalılar taahhütlerinin bir kısmını uygulayamazsa, ABD dahil hepimiz kaybederiz.'

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

9489