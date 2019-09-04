Nükleer anlaşma hakkında yeniden müzakere etmeyiz

Slovenya'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçı, 'Fransa ile görüşmelerin odağında, İran'ın petrol satışı ve bundan elde edilecek gelire yönelik talepleriydi' diye konuştu.

'İran defalarca söylediği gibi nükleer anlaşmaya ancak kendi petrolünü satabilmesi ve bundan elde edilecek geliri sınırsızca edinmesi durumunda tam olarak yeniden bağlı olacak ve Fransa'nın bu anlaşmayı korumaya dair attığı adım, net olarak bu doğrultudadır' değerlendirmesinde bulundu.

AB'nin İran'dan petrol satın alması veya petrol satışı karşılığını ödemesi gerektiğinin altını çizen Irakçı, 'Bu petrol satışı karşılığı yılsonuna kadarki 4 ay için 15 milyar dolar civarındadır' ifadesini kullandı.

İran'ın 15 milyar doları aldıktan sonra 4+1 ülkeleri ile görüşmeye hazır olduğuna değinen Irakçı, 'Ancak gerçek şu ki bu görüşmelerin mekanizması hakkında taraflar arasında ciddi görüş ayrılıklar mevcur' diye ekledi.

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