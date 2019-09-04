Cumhurbaşkanı Ruhani yakında İran'ın nükleer anlaşma taahhütlerini azaltmanın üçüncü adımının ayrıntılarını açıklayacak

ظریف تاکید کرد:اجرای این گام به معنای پایان مذاکرات نیست ما مذاکرات را ادامه می دهیم و هرگاه طرف مقابل به اجرای تعهداتش برگشت ما هم می توانیم اقداماتی که در چهارچوب ماده۳۶ انجام دادیم متوقف کنیم.

Bir heyetin başkanlığında Bengladeş’in başkenti Dakka’yı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Zarif, gazetecilere yaptığı açıklamada, ‘Avrupalılar Perşembe gününden önce nükleer anlaşma taahhütlerini ifa etmek için harekete geçmezlerse, nükleer anlaşma kapsamındaki taahütlerimizi azaltmanın üçüncü adamını başlatacağız. Cumhurbaşkanı Ruhani, atılacak bu adımın ayrıntılarını açıklayacak’ diye belirtti.

Zarif, ’Bu adımın uygulanması, müzakerelerin sona erdiği anlamına gelmez ve müzakerelere devam ederiz. Karşı taraf taahhütlerini yerine getirdiğinde 36. madde uyarınca yaptığımız eylemleri de sonlandırabiliriz’ diye ekledi.

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