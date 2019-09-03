Irakçi: Güçlülerin kanunu geçmişten daha fazla kanunun gücüne baskın gelmekte

14. Beld Stratejik Forumu Toplantısı ve 23. İran-Slovenya Siyasi İstişareleri için o ülkede bulunan Irakçi, Amerika’nın her gün daha fazla çoğulculuk ve kanuna dayalı uluslararası düzenden uzaklaştığını ve diğer ülkeler özellikler Avrupa’nın buna karşı gelmekten aciz olduklarından Amerika’nın tek taraflı politikalarına teslim olduklarını söyledi.

Günümüzde Avrupa ekonomilerinin dolar karşısında teslim olduklarını ifade eden Irakçi, Avrupa şirketler ve bankalarının kendi ülkelerinden daha çok Amerikan Hazine Bakanlığı emirlerini uyguladıklarını zira o ülkenin dolar’ın gücünü ve ambargo tehdidini bir silah gibi politikalarını uygulatmak için kullandığını söyledi.

Uluslararası hukukta anlaşmalara sadakatin temel bir ilke olduğunu ifade eden Irakçi, Amerika’nın bazı anlaşmalarda menfaatlerinin temin edilmediği bahanesi ile veya eski cumhurbaşkanının imzası olduğundan dolayı bir çok uluslararası anlaşmadan ayrıldığını ve bunun aslında çoğulculuğun ve uluslararası düzenin yavaş yavaş ölümü anlamına geldiğini söyledi.

Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) BM Güvenlik Konseyi Kararı olduğunu ifade eden Irakçi, Amerika’nın Güvenlik Konseyi üyesi olarak bu anlaşmadan çekilerek onu çiğnediğini fakat bunun başka ülkelerin suskunluğu ile karşılaştığını söyledi.

Irakçi, uluslararası camianın zorbalığı kabullenme yönüne ilerlediğini ve uluslararası düzenin güçlülerin gücüne tabi olduğunu fakat bağımsız ülkelerin buna bir çare bulması gerektiğini söyledi.

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2012