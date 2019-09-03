Amerika, Türk işadamını 27 ay hapse mahkum etti

Tavan, İran donanması için 2013 ile 2015 yılları arasında ABD’den ekipman sağlayarak yaptırımları ihlal ettiği ile suçlanmaktadır.

Merkezi İstanbul’da bulunan Ramor Dış Ticaret ve İnşaat Yatırım Anonim Şirketi’nin sahibi Reşit Tavan’ın davası Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentindeki federal mahkemede görüldü.

Ramor Grup aracılığıyla İran’ın Gemi İnşaatı Şirketi Qeshm Madkandalou için, Wisconsin’deki şirketlerinde üretilen denizcilik ekipmanı aldığını ve ABD’nin Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası’nı ihlal ettiği suçlamasını geçen Nisan ayında kabul etmişti.

Reşit Tavan, ABD’li yetkililerle görüşmek üzere gittiği Romanya’da 8 Haziran 2017’de tutuklanmıştı.

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2012