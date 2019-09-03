3 Eyl 2019 19:24
Journalist ID: 1942
News Code: 83464098
0 Persons

Zarif’in Asya ülkelerine ziyareti başladı

Zarif’in Asya ülkelerine ziyareti başladı

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif’in Asya ülkelerine ziyaretinin ikinci ayağı başladı.

Zarif, ziyaretinin ikinci ayağında Bengladeş ve Endonezya’yı ziyaret edecektir.

Zarif, Bengladeş’te Hint Okyanusu Ülkeleri Oturumuna katılacaktır ve bu oturum esnasında birçok ikili görüşmede bulunacaktır.

Zarif daha sonra Endonezya’da temaslarda bulunacaktır.

Zarif, Avrupa ülkelerindeki temaslardan sonra geçen hafta Çin, Japonya ve Malezya’yı ziyaret etti.

Zarif daha sonra Moskova’da temaslarda bulundu.

Zairf’in görüşmelerinde ikili ilişkiler, bölgesel konunlar ve İran nükleer meselesi konusu ana gündem maddesini oluşturmaktadır.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012

yorumunuz

You are replying to: .
9 + 2 =