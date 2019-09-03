Zarif’in Asya ülkelerine ziyareti başladı

Zarif, ziyaretinin ikinci ayağında Bengladeş ve Endonezya’yı ziyaret edecektir.

Zarif, Bengladeş’te Hint Okyanusu Ülkeleri Oturumuna katılacaktır ve bu oturum esnasında birçok ikili görüşmede bulunacaktır.

Zarif daha sonra Endonezya’da temaslarda bulunacaktır.

Zarif, Avrupa ülkelerindeki temaslardan sonra geçen hafta Çin, Japonya ve Malezya’yı ziyaret etti.

Zarif daha sonra Moskova’da temaslarda bulundu.

Zairf’in görüşmelerinde ikili ilişkiler, bölgesel konunlar ve İran nükleer meselesi konusu ana gündem maddesini oluşturmaktadır.

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2012