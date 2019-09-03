Zarif: Tahran her zaman Şam ile BM görüşmelerini teşvik etmiştir

BM Suriye Temsilcisi Geir Pedersen ile Tahran’da görüşen Zarif, İran’ın her zaman BM ve Şam arasındaki olumlu işbirliğini desteklediğini söyledi.

Suriye’deki son gelişmelerin gözden geçirildiği görüşmede taraflar Suriye’deki siyasi gelişmeleri, BM ve garantör ülkelerin çabalarını ve Anayasa Komitesinin faaliyete başlamasını masaya yatırdılar.

Zarif görüşmede İran’ın terörizm ve radikalizmle mücadeledeki çabaların ve siyasi süreç çerçevesindeki diğer garantörlerle çalışmalarına değinerek Amerikan yönetiminin Anayasa Komitesinin faaliyete başlamasına engel olduğunu hatırlattı.

Pedersen de görüşmede Suriye ile ilgili son gelişmeler ve faaliyetler hakkında Zarif’e bilgi aktardı.

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2012