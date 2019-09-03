3 Eyl 2019 18:48
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News Code: 83464046
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Zarif: Tahran her zaman Şam ile BM görüşmelerini teşvik etmiştir

Zarif: Tahran her zaman Şam ile BM görüşmelerini teşvik etmiştir

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, İran’ın Suriye krizinin siyasi yollarla çözülmesindeki azmine vurgu yaparak, Tahran’ın her zaman Şam ve BM görüşmelerini teşvik ettiğini söyledi.

BM Suriye Temsilcisi Geir Pedersen ile Tahran’da görüşen Zarif, İran’ın her zaman BM ve Şam arasındaki olumlu işbirliğini desteklediğini söyledi.

Suriye’deki son gelişmelerin gözden geçirildiği görüşmede taraflar Suriye’deki siyasi gelişmeleri, BM ve garantör ülkelerin çabalarını ve Anayasa Komitesinin faaliyete başlamasını masaya yatırdılar.

Zarif görüşmede İran’ın terörizm ve radikalizmle mücadeledeki çabaların ve siyasi süreç çerçevesindeki diğer garantörlerle çalışmalarına değinerek Amerikan yönetiminin Anayasa Komitesinin faaliyete başlamasına engel olduğunu hatırlattı.

Pedersen de görüşmede Suriye ile ilgili son gelişmeler ve faaliyetler hakkında Zarif’e bilgi aktardı.

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