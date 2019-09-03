Meclisten güvenoyu alan iki bakan resmen faaliyetlerine başladılar

Cumhurbaşkanı Ruhani Anayasanın 87 ve 133. Maddeleri gereği ve bugün İslami Şura Meclisinde verilen güvenoyuna istinaden Mohsen Haci Mirzai’yi Eğitim, Öğretin Bakanı ve Ali Esğer Munesan’ı da Kültürel Miras,Turizm ve El Sanatları Bakanı olarak atadı.

Meclisin bugünkü oturumunda Mohsen Haci Mirzai’yi 200 olumlu, 48 olumsuz ve 7 çekimser oyla Eğitim, Öğretin Bakanı ve Ali Esğer Munesan’ı da 163 olulmlu, 87 olumsuz ve 5 çekimser oyla Kültürel Miras,Turizm ve El Sanatları Bakanı olarak güvenoyu aldılar.

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2012