3 Eyl 2019 18:42
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News Code: 83464038
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İran belgeseli Amerikan festivalinin büyük ödülüne adaya

İran belgeseli Amerikan festivalinin büyük ödülüne adaya

Tahran, IRNA- Rıza Ferehmend’in yönettiği uzun metrajlı belgesel filmi ‘’Bir Rüya’nın Bakır Notaları’’ isimli film Amerikan Kamedon Film Festivalinin büyük ödülüne aday gösterildi.

Bu film daha önce 72. Lokarno Festivalinin Eleştirmenler bölümünde gösterime girmişti.

Kamedon Film Festivali 12-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecektir.

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2012

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