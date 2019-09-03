İran belgeseli Amerikan festivalinin büyük ödülüne adaya

Bu film daha önce 72. Lokarno Festivalinin Eleştirmenler bölümünde gösterime girmişti.
Kamedon Film Festivali 12-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecektir.
Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012
Tahran, IRNA- Rıza Ferehmend’in yönettiği uzun metrajlı belgesel filmi ‘’Bir Rüya’nın Bakır Notaları’’ isimli film Amerikan Kamedon Film Festivalinin büyük ödülüne aday gösterildi.
Bu film daha önce 72. Lokarno Festivalinin Eleştirmenler bölümünde gösterime girmişti.
Kamedon Film Festivali 12-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecektir.
Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012
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