3 Eyl 2019 18:39
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News Code: 83464032
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İran ve Pakistan Dışişleri Bakanları Kaşmir hakkında görüştü

İran ve Pakistan Dışişleri Bakanları Kaşmir hakkında görüştü

İslamabad, IRNA- Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmut Goreyşi, İran Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif ile yaptığı görüşmede bölgedeki gelişmeler ve Kaşmir meselesi hakkında görüş alışverişinde bundu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pakistan Dışişleri Bakanının İranlı meslektaşını Kaşmir’deki son gelişmeler hakkında bilgilendiği ifade edildi.

Goreyşi görüşmede ülkesinin Kaşmir olaylarından duyduğu kaygıyı dile getirerek, ‘’Müslüman Kaşmir halkının umudu uluslararası camia özellikle İslam ümmetinin bu konuda rol ifa etmesindedir.’’ dedi.

Bildiride, Zarif’in mevcut durumdan kaygılı olduğu ve gerginliklerin artmasından endişe duyduğunu ilettiği ifade edildi.

Pakistan ve Hindistan arasında son yıllarda artan gerginlikler çatışma riskini arttırmakta ve bu mesele de bölge ülkeleri ve komşulara bir sorun haline dönüşmektedir. Bölgenin İran gibi etkili ülkeleri ısrarlı şekilde meselelerin diplomatik yollardan çözümünü istemekteler.

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2012

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