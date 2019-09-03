Bölge ülkeleri ile bilim ve sanat alanında değerli ortak mirası paylaşıyoruz

Bugün başkent Tahran'da Milli Kütüphane ve Belgeler Kurumu binasında düzenlenen bir törende konuşan Milli Kütüphane ve Belgeler Kurumu Başkanı Eşref Burucerdi, 'Türkiye, İran, Afganistan, Pakistan, Hindistan, Aerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Tacikistan ve bölgedeki diğer ülkeler, tarih boyu çeşitli biçimlerde dost ve birlik beraberlik içerisinde olmuş ve dil, sanat ve bilim konusunda çok değerli ortak bir mirası paylaşmışlardır' diye konuştu.

İpek Yolu'nun bölge ülkelerinin birbiri ile iletişimi için örnek olarak gösterilebileceğine değinen Burucerdi, bu rota üzerinde bulunan ülkelerin kendi miraslarının büyük bir bölümünü birbiri ile paylaştığını vurguladı.

Bölgedeki ülkelerin kültürel ilişkilerini güçlendirmeleri durumunda hem bu ülkelerin kalıcı kalkınmasına hem de barış ve dostluk kültürünün pekişmesine neden olacağına dikkati çeken İran Milli Kütüphane ve Belgeler Kurumu Başkanı Burucerdi, 'İran şimdiye kadar insanlığa paha biçilmez yazılı kaynak ve mirası bırakmıştır' diye ekledi.

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