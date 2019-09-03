İran işçi spor kafilesi 6 sıra yükseldi

Uluslararsı İşçi Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, İspanya’da düzenlenen 6. Dünya İşçi ve Amatör Spor Müsabakaları'nda İran spor kafilesinin 6 sıra yükselerek üçüncü sırada yer aldığı bildirildi.

Dünya İşçi ve Amatör Spor Müsabakaları her iki yılda bir defa düzenleniyor. İran kafilesi üçüncü kez bu yarışmalara katıldı.

İspanya 6. Dünya İşçi ve Amatör Spor Müsabaları'na İran kafilesi 129 sporcu ile katılarak, tarihinde en iyi performansı gösterdi.

İspanya’da düzenlenen 6. Dünya İşçi ve Amatör Spor Müsabakaları'nda İranlı kadın sporcu Meryem Muradi 3 altın ve 1 bronz madalya kazanarak büyük başarı gösterdi.

İran kafilesi 9 spor dalında 16 takım olarak 139 sporcu ile bu yarışmalara katıldı.

İran işçi kadın takımı altetizm, judo, masa tenisi ve petank dalında, erkek takımı da altetizm, judo, masa tenisi, petank, karate, plaj voleybolu, plaj güreşi, grekomen güreşi ve yüzme dalında yarışmalarda mücadele etti.

2015 yılında İtalya'da düzenlenen 4. Dünya İşçi Müsabakalarında İranlı sporcular 21 altın, 5 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak 9. sırada yer aldı.

2017 yılında da Letonya’da düzenlenen 5. Dünya İşçi Müsabakaları'nda İran 35 altın, 15 gümüş ve 13 bronz ve toplam 64 madalya elde etti.

İsviçre ve Hollanda ve İran sırasıyla birinci,ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.

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