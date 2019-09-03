İran belgeseli 2 Avrupa festivalinde gösterime girecek

Owsia belgeseli, İspanya Navarra Üniversitesi'nin iş birliği ile 17-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 1. İspanya İnternet ve Bilim Festivali'nde seyirci ile buluşacak.

Owsia, 6-10 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 6. Romanya Çevre Festivali'nde gösterime girecek.

Owsia'da, İran'ın doğusunda Yezd ilinde yer alan ve Orta Doğu'nun en uzun su kehrizi olduğu için UNESCO Kültür Mirası Listesi'ne eklenen Zarç kehrizi konu edinmiştir.

Owsia şimdiye kadar ABD Trenton Festivali, Türkiye İstanbül Mimarlık ve Kentsel Film Festivali, Avustralya Bilim Film Festivali ve Hindistan Kalküta Çevre Festivali başta olmak üzere çok sayıda festivalden 20 yurtiçi ve 4 uluslararası ödüle değer görülmüştür.

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