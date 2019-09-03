İran'dan yurt dışına 1450 ton şifalı bitki ihracatı

İran'ın güneybatısında yer alan Çahar Mahal ve Bahtiyari ilinin merkezi Şehr-i Kürd'de düzenlenen bir törende konuşan İran Ormanlar, Otlakla ve Havza Yönetimi Kurumu Başkan Yardımcısı Terehhüm Behzad, 'İran'da 2500 şifalı bitki türü tespit edilmesine rağmen, bunlardan sadece 170 türünün üzerinde yatırım yapılmıştır' diye konuştu.

İran genelinde şifalı bitki üretim ve dağıtım alanında 53 firmanın faaliyet gösterdiğini belirten Behzad, 'Bu yıl şifalı bitki üretiminin artması için 94 tür üzerinde araştırma ve yatırım yapılmıştır' diye bildirdi.

Ülke otlak ve meralarının 7.5 milyonundan fazlasında araştırma yaptıklarını kaydeden Behzad, 'Ülkemizde üretilen şifalı bitkilerin birçoğu ham olarak ihraç ediliyor ve bunların işleme teknolojileri ülke içinde sınırlı sayıdadır' değerlendirmesinde bulundu.

İran dünya çapında 13 iklim türünden 11'ini barındırmakla şifalı bitkilerin üretimi için en elverişli koşullara sahip.

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