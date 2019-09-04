İran terör kurbanı

Çoğunlukla sivil olan 17.000'den fazla İranlı, Halkın Mücahitleri Örgütü'nün (Münafıklar) terör saldırıları sonucu hayatını kaybetti. Halkın Mücahitleri Örgütü, sıradan insanları öldürmenin yanı sıra, birçok siyasi yetkili, din adamı ve akademisyeni şehit etti.

28 Haziran 1981'de İslam Cumhuriyeti Partisi'nin merkezinde yaşanan bir patlama sonucu İran Yargı Erki Başkanı Ayetullah Muhammed Beheşti de dahil olmak üzere 70'ten fazla üst düzey siyasi yetkili şehit edildi.

30 Ağustos'ta Halkın Mücahitleri Örgütü'nün (OMIN) İran Başbakanlık ofisine yönelik düzenlediği saldırı sonucu, İran Cumhurbaşkanı Muhammed Recayi, Başbakan Muhammad Bahüner ve İçişleri Bakanı Vahid Destgerdi şehit edildi, Savunma Bakanı Namcu ağır bir şekilde yaralandı.

10 Nisan 1999'da, Halkın Mücahitleri Örgütü üyeleri, İran Genelkurmay Başkan Yardımcısı Ali Seyyad Şirazi'yi şehit etti.

Taliban terör örgütü 8 Ağustos 1998'de Mezar-ı Şerif şehrinin kontrolünü ele geçirerek, İran Başkonsolosluğu'na girdi ve 11 İranlı diplomatla gazeteciyi şehit etti.

14 Şubat 2007'de, İran'ın güneydoğusunda Pakistan sınırında yer alan Sistan ve Beluçistan ilinin merkezi Zahidan'ın Ahmedabad bölgesinde, İran birliklerini taşıyan bir otobüsün önünde patlayıcı dolu bir arabanın infilak etmesi sonucu 18 İran askeri hayatını kaybetti. 14 Aralık 2010 tarihinde yine Sistan ve Beluçistan ilinde yer alan Çabahar'da bir caminin önündeki intihar saldırısında en az 38 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan, 2010-2012 yılları arasında terör operasyonlarında dört İranlı nükleer bilim adamı şehit düştü ve bir diğeri de yaralandı.

Bütün bunlara, İran Parlamentosu ile İmam Humeyni Türbesi'nin 7 Haziran 2017'de teröristler tarafından basıldığını eklemeliyiz.

Ayrıca 22 Eylül 2018'de ülkenin güneybatısındaki Huzistan ilinin merkezi Ahvaz'da bir askeri geçit törenine teröristler tarafından saldırı gerçekleşti.

6 Aralık 2018'de, Çabahar'daki bir polis karakolunun yakınındaki bir arabanın infilak etmesi nedeniyle iki polis öldü ve 12 kişi yaralandı.

Bununla birlikte son yıllarda barışçıl nükleer faaliyetlerle uğraşan birçok İranlı nükleer bilimci, Siyonist rejim ve müttefikleri ile bağlantılı teröristler tarafından öldürüldü.

Bütün bunlar, geçen 40 yılda İran halkı ve yetkililerine yönelik gerçekleşen terör operasyonlarının küçük bir bölümünü oluşturuyor ve İran halkına yönelik tüm terör eylemlerinin sayısı verilen istatistiklerden çok daha fazladır.

İran yaptırımların uygulanması yoluyla son 40 yıldır ekonomik terörizmin de hedefi olmuştur. ABD ilk yaptırımlarını uygulamaya koymasıyla, Kasım 1979'da banka mevduatı, altın ve 12 milyar dolar değerindeki diğer taşınmazlar da dahil olmak üzere tüm İran varlıklarını ele geçirdi.

1987'de ABD Başkanı Ronald Reagan, İran'a yeni yaptırımlar uyguladı. Yaptırımlar, 1995'te İran'la çalışan yabancı şirketleri içerecek şekilde yeniden genişletildi.

ABD'nin 8 Mayıs 2018’de nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra İran’a karşı tek taraflı yaptırımları yeniden yoğunlaştı.

ABD'nin İran'a karşı tek taraflı, yasa dışı ve insanlık dışı yaptırımlarına ek olarak, Washington diğer ülkelere İran'la ticaret yapmamaları için baskı uyguladı. Bu da İran halkına karşı ekonomik terörizmin en önemli örneğidir.