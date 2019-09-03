İranlı tekerlekli sandalye basketbolcu, Japonya turnuvasının en iyi sporcusu seçildi

İrna'ya konuşan Gülistan Gaziler ve Engelliler Spor Kurulu Sekreteri Ferşid Aşuri, İran, Japonya, Güney Kore ve Avustralya'nın katılımıyla düzenlenen bu turnuvada İran Milli Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın şampiyon olduğunu, milli oyuncumuz Abdülcelil Karancık'ında turnuvanın en iyi sporcusu olarak seçildiğini bildirdi.

Hazar Denizi'nin güneydoğusunda yer alan Gülistan ilinin tekerlekli sandalye basketbol sahasında İran genelinde güçlü bir konumda olduğuna işare eden Aşuri, Gülistanlı basketbolcuların İran liginde üçüncülüğü elde ettiklerini dile getirdi.

Japonya'da düzenlenen Dörtlü Mitsubishi Basketbol Turnuası'nda İran Milli Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı şampiyon oldu.

İran, Japonya, Avustralya ve Güney Kore'nin katıldığı Dörtlü Mitsubishi Basketbol Turnuvası'nda Millilerimiz Avustralya'yı 84-58 yenerek şampiyon oldu.

Millilerimiz aynı turnuvada karşılaştıkları Avustralya'yı yine çok güçlü şekilde yenmeyi başarmışlardı.

Avustralya'nın yanı sıra Güney Kore'ye karşı galip gelmeyi de başaran İran, Japonya karşısında 63-57 sahadan ayrılmışlardı.

Asya kıtasının en güçlü tekerlekli sandalye takımları olarak bilinen İran, Japonya ve Günet Kore'nin bir turnuvada yarışması, bir hazırlık maçı olarak sayılabilir.

İran Milli Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 2018 Asya Oyunları'nda tarihinde ilk kez altın madalya elde ederek, şampiyon oldu.

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