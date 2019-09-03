3 Eyl 2019 11:09
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News Code: 83463056
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İran’ın Bender Abbas limanından yurt dışına 5 milyar doların üzerinde ihracat

İran’ın Bender Abbas limanından yurt dışına 5 milyar doların üzerinde ihracat

Bender Abbas, İRNA- Hürmüzgan Sanayi, Maden ve Ticaret Kurumu İl Başkanı Halil Kasımi, İran takviminin ilk 4 ayında (21 Mart- 22 Temmuz arası) ilden yurt dışına 5 milyar 830 milyon dolar değerinde ihracat yapıldığını bildirdi.

Kasımi, bu yılın ilk dört ayında yurt dışına yapılan ihracat miktarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80 artış yaşandığını dile getirdi.

Bu dönemde ihraç edilen başlıca ürünlerin mineral yağlar ve bunların damıtma ürünleri, bitüm, mineral mumlar, plastik ürünleri, dökme demir ve çelik, kaynak metali ve külleri ile bakırdan oluştuğunu belirten Kasımi, ihracat mallarının Fars Körfezi'ne kıyısı olan ülkeler, Hindistan, Çin ve Tayland gibi ülkelere ihraç edildiğini söyledi.

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