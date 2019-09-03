İran’ın Bender Abbas limanından yurt dışına 5 milyar doların üzerinde ihracat

Kasımi, bu yılın ilk dört ayında yurt dışına yapılan ihracat miktarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80 artış yaşandığını dile getirdi.

Bu dönemde ihraç edilen başlıca ürünlerin mineral yağlar ve bunların damıtma ürünleri, bitüm, mineral mumlar, plastik ürünleri, dökme demir ve çelik, kaynak metali ve külleri ile bakırdan oluştuğunu belirten Kasımi, ihracat mallarının Fars Körfezi'ne kıyısı olan ülkeler, Hindistan, Çin ve Tayland gibi ülkelere ihraç edildiğini söyledi.

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