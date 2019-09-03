3 Eyl 2019 09:23
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Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD ile müzakere etmeye niyetimiz yok

Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD ile müzakere etmeye niyetimiz yok

Tahran, IRNA- Cumhurbaşkanı Ruhani, Tahran'ın stratejisinin iç direniş ve aktif dilpmasi üzerine kurulu olduğunu belirterek, 'ABD ile hiçbir zaman ikili görüşme niyetimiz olmadı ve yoktur. Birçokları tarafından öneriler aldık ama bizim yanıtımız her zaman olumsuzdur' dedi.

İslami Şura Meclisi oturumunda konuşan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, geçtiğimiz yıllarda İran'a karşı uygulanan ekonomik baskıların benzeri görülmemiş düzeyde olduğunu vurgulayarak, '16 ay önce düşmanlar tarafından İran'a karşı maksimum baskı politikasını uygulamaya yönelik bir plan yapılarak, ülkemizin 6 ay içinde diz çöktürülmesine çalışıldı, ancak halkın direnişi sonucu bu plan akamate uğradı' değerlendirmesinde bulundu. 

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından üzerine düşen taahhütlerini yerine getirmedikleri için AB'yi eleştiren Ruhani, '4+1 ülkelerine (İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve Çin) tarihi bir fırsat tanıdık. Onlar bu tarihi fırsat boyunca taahhütlerini ifa edebilirlerdi ve eğer bunu yapsalardı, biz de söz konusu anlaşma kapsamındaki tüm taahhütlerimizi uygulardık' diye konuştu.

Ruhani ayrıca, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra Avrupalıların görev ve sorumluluklarını uygulamadıklarını kaydetti.

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