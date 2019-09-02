Musevi: İsrail’in Lübnan aleyhindeki saldırısı dünya güvenliği aleyhinedir

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Siyonist Rejim İsrail’in Lübnnan’a saldırısının BM üyesi bağımsız bir ülkenin egemenlik ve toprak bütünlüğünü çiğnemesi ve dünya barış ve istikrarı aleyhine bir eylem olduğunu söyledi.

Musevi, Siyonist rejimin dün Güney Lübnan’a gerçekleştirdiği tecavüzü şiddetle mahkum ederek bunun uluslararası kurallara aykırı olduğunu söyledi. Musevi, ‘’İflas etmiş Siyonist rejim uluslararası camianın anlamlı suskunluğu ve Amerika’nın sonsuz destekleri sayesinde Lübnan halkının onurlu direnişini zayıflatmak istiyor. ‘’ dedi. Musevi, uluslararası camia özellikle BM’den bölge ve dünya güvenliğini tehlikeye düşüren Siyonist rejim saldırıları karşısında susmayarak bunları tekrarlanmaması için çaba sarf etmesini istedi. Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012