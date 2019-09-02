Musevi: İsrail’in Lübnan aleyhindeki saldırısı dünya güvenliği aleyhinedir

Musevi, Siyonist rejimin dün Güney Lübnan’a gerçekleştirdiği tecavüzü şiddetle mahkum ederek bunun uluslararası kurallara aykırı olduğunu söyledi.
Musevi, ‘’İflas etmiş Siyonist rejim uluslararası camianın anlamlı suskunluğu ve Amerika’nın sonsuz destekleri sayesinde Lübnan halkının onurlu direnişini zayıflatmak istiyor. ‘’ dedi.
Musevi, uluslararası camia özellikle BM’den bölge ve dünya güvenliğini tehlikeye düşüren Siyonist rejim saldırıları karşısında susmayarak bunları tekrarlanmaması için çaba sarf etmesini istedi.
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2012
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