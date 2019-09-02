Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Mavi Marmara hususunda yeni karar aldı

Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne bağlı Temyiz Mahkemesi, savcılığın ön inceleme bürosunun Kasım 2018'de verdiği tekrar gözden geçirme kararına karşı yaptığı itirazı reddetti.
Mahkeme, soruşturmanın başlatılıp başlatılmamasına yönelik savcılığa 2 Aralık'a kadar süre verdi.
"Mavi Marmara" gemisi 2010 yılında Gazze'ye insani yardım götürürken Siyonist rejim ordusunun saldırısına uğramıştı. Olayda 10 Türk vatandaşı hayatını kaybetti.
Saldırı sonrasında 37 farklı ülkeden mağdurlar adalet arayışını devam ettirdi.
Uluslararası Ceza Mahkemesi savcılığı, Kasım 2014'te yoğunluk gerekçesiyle bu yargılamayı yapamayacağına karar vermişti.
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2012
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