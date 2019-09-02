İran ve Suriye bankacılık alanında işbirliğini arttırıyor

İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti, Suriye Merkez Başkanı Başkanı ile yaptığı görüşmede İran’ın bilgi iletişimi alanındaki tecrübelerini Suriye bankacılık sektörü ile paylaşmaya hazır olduğunu belirterek, iki ülke bankacılık ilişkilerinin gelişmesi ile iş sahiplerine uygun ortam hazırlanarak iki ülke dış ticaretinin artacağını söyledi.

İran’ın para basımı ve bankacılı teknolojileri konusunda bağımsız olduğunu ifade eden Himmeti, bu hususlarda tecrübelerini Suriye ile paylaşmaya hazır olduğunu söyledi.

Himmeti görüşmede iki ülke ekonomik ilişkilerinin yeni aşamaya geldiğini belirterek, ortan banka açılmasının hızlandırılmasını isteyerek, Suriye’deki bu hususta mevcut engellerin kaldırılmasını istedi.

Suriye Merkez Bankası Başkanı da ülkesinin İranlı bankalarla çalışmak istediği belirterek, bilgi teknolojileri ve para basımı hususlarında İran’ın tecrübelerinden yararlanmak istediklerini ifade etti.

Görüşme sonunda iki ülke Merkez Bankası temsilcilerinin katılımı ile mevcut anlaşmaların uygulanması hedefi ile oluşturulsun.

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2012