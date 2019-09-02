Zarif: Amerika’nın İdlib’de yaptıkları istikrarsızlık yaratacaktır

Zarif, Rus meslektaşı Sergey Lavrov ile düzenlediği ortak basın toplantısında Amerika’ın son günlerde İdlib’de yaptıkları ile Suriye’nin doğusunda yeni istikrarsız bir durum yarattığını söyledi.

Amerikann güçlerinin son günlerde İdlib’deki bombalamalarında 40 kişiden fazla hayatını kaybetmiştir.

Lavrov da Amerikan güçlerin Rusya veya Türkiye’ye haber vermeden bölgeye saldırdığını ve İdlib’i tehdit ettiğini belirtti.

Zarif, Lavrov ile görüşmeleri hakkında bilgi verirken İran ve Rusya ilişkilerinin çok yönlü ve herkesin yararına olduğunu söyledi.

Zarif, basın toplantısında yarından itibaren Bengladeş ve daha sonra Endonezya’yı ziyaret edeceğini söyledi.

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2012