Zarif: İran-Rusya ilişkileri her dönemden daha çok ilerlemiştir

Rusya’da temaslarda bulunan Zarif, İranolog Hocaları ile yaptığı görüşmede günümüzün en büyük sorununun günün şartlarını algılamamak olduğunu ve bu sorunun İran etrafından daha çok göze çarptığını söyledi.

Zarif, ‘’Bir taraftan batılı ülkeler yanlış algılarla bölgenin huzuzu ve şartlarını bozuyorlar, bunun yanında Fars Körfezi ülkeleri de bölge ve dünya şartlarından yanlış algıya sahipler. ‘’ dedi.

Batılıların bölgeyi kontrol edip bloklar oluşturarak menfaatlerini koruyabileceklerini düşündüklerini ifade eden Zarif, komşu ülkelerin de diğerlerini silerek şartlarını geliştirmeyi düşündüklerini söyledi.

Bölgesel hegemonya hayalinin çatışmaların artmasına sebep olduğunu ifade eden Zarif, bir gücün tüm isteklerini yapabilme ve bu güçten güvenlik satın alma düşüncesinin bölgedeki yanlış algılar olduğunu söyledi.

Amerika’nın İran, Çin ve Rusya aleyhindeki uygulamalarının günümüz dünyasındaki ilişkilerden algıyı gösterdiğini ifade eden Zarif, Rusya ve Çin’in Amerika rakibi konumundan o ülkenin düşmanları olarak sayıldıklarını ve İran’ın da bu kategoride sınıflandırıldığını söyledi.

Amerika’nın bugün uluslararası tüm anlaşmaları menfaatlerini ulaşmak için bir araca dönüştürdüğünü ifade eden Zarif, bunun gelecek dünya ve hatta Amerika için de tehlikeli olduğunu zira radikal milliyetçilere sebep olacağını söyledi.

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2012