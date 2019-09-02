İran ve Fransız uzmanlar 10 saat görüştü

10 saati aşkın süren müzakerelerde iki ülke Cumhurbaşkanları arasındaki önerilerle ilgili muhtemel senaryolar detaylı şekilde incelendi.

İran’ın Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) çerçevesindeki menfaatlerinin sağlanması müzakerelerin ana eksenini oluşturmaktaydı.

Görüşmelerde taraflar bu senaryolar üzerinde çalışarak diğer taraflarla istişarelerini arttırmak ve çeşitli düzeylerde kendi aralarındaki görüşmeleri kararlaştırdılar.

Irakçi’ye ziyaretinde Merkez Başkanı Yardımcıları ve bir ekonomik heyet eşlik etmektedir.

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2012