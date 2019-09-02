2 Eyl 2019 21:25
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News Code: 83462681
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İran ve Fransız uzmanlar 10 saat görüştü

İran ve Fransız uzmanlar 10 saat görüştü

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi Başkanlığında İran ve Fransa üst düzey uzmanlarının görüşmeleri Fransa’da düzenledi.

10 saati aşkın süren müzakerelerde iki ülke Cumhurbaşkanları arasındaki önerilerle ilgili muhtemel senaryolar detaylı şekilde incelendi.

İran’ın Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) çerçevesindeki menfaatlerinin sağlanması müzakerelerin ana eksenini oluşturmaktaydı.

Görüşmelerde taraflar bu senaryolar üzerinde çalışarak diğer taraflarla istişarelerini arttırmak ve çeşitli düzeylerde kendi aralarındaki görüşmeleri kararlaştırdılar.

Irakçi’ye ziyaretinde Merkez Başkanı Yardımcıları ve bir ekonomik heyet eşlik etmektedir.

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2012

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