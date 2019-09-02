İran Milli Tekvando Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatlarına katılmaya hak kazandı

2. Dövüş Sanatları Yarışması, 1-2 Eylül tarihleri arasında Güney Kore’nin Chuncheon şehrinde düzenlendi
Final maçında Rusya'yı 26-14 yenen Millilerimiz şampiyon olarak, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandı.
Bu yarışmaların son gününde Rusya ikinci sırada, ve Tayvan ile Fas ortaklaşa üçüncü sırada yer aldı.
İran Milli Tekvando Takımı'nda Emir Muhammed Bahşi, İrfan Nazımi, Kimya Himmeti ve Kimya Alizade yer aldı.
İran Milli Kadınlar Tekvando Takımı'nda Mehru Kirmani, İran Milli Erkekler Tekvando Takımı'nda ise Vahid Abdullahi teknik direktör olarak görev üstelendi.
Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
**9406**9489
yorumunuz