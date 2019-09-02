Diplomasi ve diyaloğa yine fırsat tanımak istiyoruz

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, 'Pazartesi günü diplomasi, Moskova, Paris ve Viyana'da sürdürülecek. Bu yolun bütün zorluklarına rağmen diplomasi, iletişim ve diyaloğa yine fırsat tanımak istiyoruz' ifadesini kullandı.

Hz. Ali'den bir hadise de işaret eden Sözcü, 'Buna rağmen fırsatların bulut gibi geçtiğini hatırlamalıyız' diye ekledi.

Dışişleri Bakanı Zarif ekonomik ve siyasi bir heyetin başkanlığında dün akşam Moskova'ya giriş yaptı ve bugün Rus mevkidaşı Lavrov ile bir araya geldi.

Ayrıca Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçı da ekonomik bir heyetin başkanlığında Paris'e giderek, Fransız yetkililerle bir dizi görüşme yapacak.

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