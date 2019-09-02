Tahran'ın stratejisi, taahhüde karşı taahhüttür

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Hükümet Sözcüsü Ali Rabii, 'Geçtiğimiz hafta ülkenin bu hassas koşulları altında yapılan ziyaret, telefon görüşmesi ve müzakereler, önem arzetti. Dış politika alanında ciddi konulardan biri, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve AB ile nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmekle ilgili görüşmelerdir' ifadesine yer verdi.

Rabii konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Son birkaç hafta içinde İran ev Fransa cumhurbaşkanları arasında ciddi görüşmeler gerçekleşti. Ayrıca Dışişleri Bakanı zarif de AB'nin taahhütlerini uygulamasına dair fikir alışverişinde bulundu. İyi ki birçok konuda bakış açıları birbirine yaklaşmıştır.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçı'nın Petrol Bakanlığı ve Merkez Bankası temsilcilerinin de eşlik ettiği bir heyetin başkanlığında Paris'i ziyareti, Avrupalıların nükleer anlaşma taahhütlerinin uygulanması hakkındadır.

Daha önce de vurguladığımız gibi, İran'ın petrolü satın alınmalı ve bunun karşılığı olan para İran'ın eline ulaşmalıdır. Bu bizim müzakeremizin konusudur.'

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