Zarif: Rusya zor koşullarda her zaman İran’ın yanında saf tutmuştur

İran heyetinin Moskova ziyaretinin iki ülke arasındaki stratetik ilişkileri gözler önüne serdiğini kaydeden Zarif, iki tarafın liderlerinin politikası ışığında İran ve Rusya ilişkilerinin yeni boyuta taşındığını dile getirdi.

"Tahran zor günlerde onunla birlikte olan arkadaşları asla unutmayacak ve bu ziyaret sırasında ikili ilişkilerin yanı sıra iki ülkenin de ilgilendiği bölgesel ve uluslararası meselelerin geliştirilmesi ele alınacak' diyen Dışişleri Bakanı, İran Enerji Bakanı Erdekaniyan'ın İran-Rusya Ortak Ekonomik Komisyonu Başkanı olarak İran heyetinde yer aldığını belirtti.

Zarif sözlerini şöyle sonlandırdı:

'İran-Rusya-Türkiye'nin Astana'da (Nursultan) üçlü zirvesine günler kala yapılan bu ziyarette, Suriye, Yemen, Afganistan olmak üzere bölgesel meseleler ve İsrail’in Lübnan’a karşı saldırganlığı konuları hakkında İran ve rusya arasında gerekli koordinasyonlar yapılacak.'.

İran Dışişleri Bakanı Pazar akşamı Siyasi ilişlikilerin gelişmesi ve KOEP Son gelişmelerin incelemesi amacıyla üst düzey bir siyasi heyeti Moskova’ya gitti.

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