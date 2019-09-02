İran: Nükleer anlaşma taahhütlerimizi azaltmanın üçüncü adımı uygulanmaya hazır

İran'ın nükleer taahhütlerini düşürmekle ilgili konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, 'İran diplomasi, iletişim, diyalog ve karşı tarafların nükleer anlaşma taahhütlerini yerine getirme doğrultusunda verdiği fırsatla birlikte, anlaşmadaki taahhütlerini azaltmanın üçüncü adımını planlamış ve bunu uygulamaya hazırdır' diye vurguladı.

İran ve Fransa cumhurbaşkanlarının telefon görüşmesi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Irakçı'nın bugün Paris'e yapacağı ziyaret ve Dışişleri Bakanı Zarif'in 3 gün içinde 2 defa Fransa'yı ziyaret etmesini nükleer anlaşmanın kurtarılmasına yönelik diplomatik çabalar olduğuna değinen Musevi, 'İran'ın bütün bu diplomatik çabalarına karşın, bunların sonuçsuz kalması ve AB tarafının gereken iradeye sahip olmadığı veya olduğu halde taahhütlerini yerine getirme gücüne sahip olmadıkları anlaşıldığında, üçüncü adımımızı atacağız' değerlendirmesinde bulundu.

Üçüncü adımın tasarlanıp hazırlandığını ve İran'ın nükleer anlaşmadaki hak ve sorumlulukları arasında bir denge sağlanması amacıyla ilk ve ikinci adımdan daha sert olacağına dikkati çeken Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, 'Doğal olarak Avrupalıların taahhütlerinin uygulanması yönünde olan bu öneri ve müzakereler uygulanırsa, üçüncü adımı atmayacağız. Koşullar istenen ve kabul edilebilir düzeyde olursa, ilk ve ikinci adımları bile gözden geçirebilir ve nükleer anlaşma çerçevesindeki taahhütlerimizi tam anlamıyla ifa ederiz' diye ekledi.

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