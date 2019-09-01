İranlı sporcu altın madalya kazanmayı başardı

İRNA’ya konuşan DoğuaAzerbaycan ili Marağa ilçesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Mehdi Nevayi, Tayland’da düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Sepak takraw Yarışmasında Marağalı sporcu Mesud Fermani'nin altın madalya kazandığını bildirdi.

Fermani, Doğu Azerbaycan temsilcisi olarak Milli takımına katılarak bu yarışmalarda altın madalya kazanmayı başardı.

Marağa Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Nevayi, ’Sepak takraw yeni bir spor türü olmasına rağmen, bugüne kadar şehrimiz bu alanda birçok başarı elde etmiş ve İran'ın kuzeybatı bölgesinde bu dalın bir merkezi haline helmsitie’ diye belirtti.

İran 23 Yaş Altı Sepak takraw Milli Takımı, Tayland’daki mücadelelerde ilk sırada yer alarak şampiyon oldu.

Millilerimiz turnuvada Hong Kong, Pakistan, Bengladeş ve Kamboçya takımlarını yendi.

31 ülkeden 850 sporcunun katılımıyla 25 Ağustos’ta Tayland’da başlayan Dünya 23 Yaş Altı Sepak takraw Yarışmaları, bugün sona erdi.

İran'ın Doğu Azerbaycan ilinde yer alan Marağa ilçesi, il merkezi Tebriz'e 127 km mesafede bulunuyor. İlçe nüfusu 268 bin.r.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

**9406**9489