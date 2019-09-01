Zarif: Avrupalıların aksine, Rusya ve Çin’le stratejik ve kapsamlı ilişkilere sahibiz

İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyeleriyle yaptığı görüşmeden sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Zarif, 'İran, Avrupalılarla görüşmeye devam edecek. Ayrıca nükleer anlaşma taahhütlerimizi azaltmanın üçüncü adımına dair bazı öneriler verilmiş ve bu hususta karar almanın son aşamasındayız' diye konuştu.

Zarif, İran'ın nükleer anlaşmaya bağlı kalan bütün ülkelere karşı tek bir görüşe sahip olmadığını ve Çin ile Rusya'yı bu konuda ayırdığını vurguladı.

Rusya ve Çin'le stratejik ve kapsamlı ilişkileri olduğunu kaydeden Zarif, 'Bu iki ülke AB üyesi ülkelere karşın bizimle olan ilişkilerini geliştirdi' diye konuştu.

Avrupalıların tüm çabalarına rağmen şuana kadar göze çarpıcı bir adım atmadıklarını bildiren Zarif, onların kalan kısa sürede taahhütşerini ifa etmeleri durumunda İran'ın nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütleri azaltmanın üçüncü adımını atma konusunu gözden geçireceklerini sözlerine ekledi.

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