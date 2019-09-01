1 Eyl 2019 21:39
Journalist ID: 2394
News Code: 83461295
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Hamas Siyasi Büro Şefi:

İran adalet ve özgürlük mücadelesinde öncü bir role sahip

İran adalet ve özgürlük mücadelesinde öncü bir role sahip

Tahran, IRNA - Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye, İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'ye mektubunda, İran İslam Cumhuriyeti'nin dünyadaki adalet ve özgürlük mücadelesinde öncü bir rol üstlendiğini ifade etti.

Haniye ayrıca İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin Filistin Direniş Cephesi ile ilgili İran'ın yapıcı duruşundan dolayı şükranlarını sundu.

İsmail Haniye, Ayetullah Hamanei'ye hitaben, "Yüce Allah'tan sizin düşman entrikalarından ve saldırılarından korumasını temenni ediyorum’ diye yazdı

Hamas Siyasi Büro Şefi Haniye ayrıca, Hamas heyetinin Tahran'da memnuniyetle karşılandığı için Ayetullah Hamanei ve İranlı yetkilileri takdir etti.

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