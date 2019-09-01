İran adalet ve özgürlük mücadelesinde öncü bir role sahip

Haniye ayrıca İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin Filistin Direniş Cephesi ile ilgili İran'ın yapıcı duruşundan dolayı şükranlarını sundu.

İsmail Haniye, Ayetullah Hamanei'ye hitaben, "Yüce Allah'tan sizin düşman entrikalarından ve saldırılarından korumasını temenni ediyorum’ diye yazdı

Hamas Siyasi Büro Şefi Haniye ayrıca, Hamas heyetinin Tahran'da memnuniyetle karşılandığı için Ayetullah Hamanei ve İranlı yetkilileri takdir etti.

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