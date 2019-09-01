İran’ın dış borcu % 7 azaldı

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, İran'ın dış borcu yüzde 7 azalarak 8 milyar 678 milyon dolar oldu

İran'ın dış borcu son aylarda düşmekte ve kısa ve uzun vadeli borç hacmi azalmaktadır.

Ülkenin dış borcu, bu yılın Haziran ayının sonunda toplam 8,5 milyar dolar olurken, 1,9 milyar dolarlık orta ve uzun vadeli borç ve 1,5 milyar dolarlık kısa vadeli borç olarak gerçekleşti.

Bu dönemde İran dış borcu avro bazında 7 milyar 700 milyon avro oldu. Bunlardan 1 milyar 516 milyon avro kısa, 6 milyar 184 milyon avro ise orta ve uzun vadeli borçlardır.

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