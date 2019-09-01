Zarif: Nükleer anlaşma taahhütlerimizi azaltmanın üçüncü adımını atmaktan vazgeçebiliriz

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Zarif, 'İran, Avrupalılarla görüşmeye devam edecek. Ayrıca nükleer anlaşma taahhütlerimizi azaltmanın üçüncü adımına dair bazı öneriler verilmiş ve bu hususta karar almanın son aşamasındayız' diye konuştu.

Zarif şu ifadeleri kullandı:

'Avrupalılar 6 Eylül'e kadar gerekeni yapmayarak taahhütlerini yerine getirmezlerse, 4 ay önce aldığımız karar doğrultusunda onlara bir mektup yazarak nükleer taahhütlerimizi düşürmenin üçüncü adımını başlattığımızı onlara bildireceğiz.`

Zarif geçtiğimiz haftalarda nükleer anlaşmanın korunması amacıyla iki defa Fransa'yı ziyaret etti. Bu akşam da Dışişleri Bakanı Zarif Moskova'ya gidecek.

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