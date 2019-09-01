Güney Horasan'dan yurt dışına 30 bin metrekare el dokuma halısı ihracatı

İrna'ya konuşan Güney Horasan El Dokuma Halısı Birliği Başkanı Muhammed Hüseyin Kamyabi Mesk, halıların çoğunlukla Almanya, BAE, ABD, İtalya, Lübnan ve diğer Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini açıkladı.

Kamyabi Mesk'in belirttiğine göre, Güney Horasan ilinde yılın ilk 4 ayında 50 milyar Tümen değerinde 55 bin metrekare el dokuma halısı üretilmiştir.

İldeki el dokuma halı atölyelerinde tam ve yarı zamanlı çalışanların sayısının 50 bini geçtiğine işaret eden Güney Horasan El Dokuma Halısı Birliği Başkanı Muhammed Hüseyin Kamyabi Mesk, ilde dokunan el halılarının yüksek kaliteli olduğunu sözlerine ekledi.

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