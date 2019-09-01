İran, biyoteknoloji alanında Asya'nın en iyi beş ülkesinden biri

Bugün başlayan 3. Uluslararası İran Biyoteknoloji Konferansı açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Mustafa Kanii, 'Biyolojik ilacın üretiminde Asya ikincisiyiz ve şu sektörde 22 ilaç üretmeyi başardık' ifadesine yer verdi.

İran Biyoteknoloji Derneği Başkanı Sirus Zeynali de 3 Eylül'e kadar sürecek 3. Uluslararası İran Biyoteknoloji Konferansı'nda yaptığı açıklamada, konferansın amacının bilim temelli ve girişimci şirketler olduğunu açıkladı.

Konferansa sunulan makaleler arasından 870 makalenin kabul edildiğine değinen Zeynali, bunların konusunun tıp, genetik ve mikrobiyoloji olduğunu dile getirdi.

Zeynali ayrıca konferans bünyesinde yapılacak çalıştayların İran'da Biyolojik İlaçlar; Politika ve Sorunlar ile İran'da Tarım Biyoteknolojisi: Politika ve Sorunlar isimleri ile yapılacağını sözlerine ekledi.

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