İranlı kadın hakem Dünya Erkekler Futsal Kulüpler Finali'nin hakemi olarak seçildi

Final maçının üçüncü hakemi olarak seçilen Gelare Nazımi, bir İranlı kadın hakem olarak ilk kez Dünya Erkekler Futsal Kulüpleri finalinde görev üstlenecek.

Gelare Nazımi, uluslararası futsal turnuvalarda gösterdiği mükemmel başarılardan sonra ün kazandı ve FIFA Dünya Kupası yetkilileri tarafından Arjantin Boca Juniors takım ile Brazilya Magnus takımı arasındaki final maçında hakem olarak seçildi.

Nazımi ile birlikte, Rusya'dan da başka bir kadın hakem bu maçı yönetmek için seçildi.

Nazımi 2018 yılında dünyadaki en iyi kadın hakem unvanına aday gösterildi.

Son yıllarda İran'ın en iyi kadın hakemlerinden biri olan Golare Nazımi, birçok Asya ve dünya oyunlarınında düdük çaldı.

Arjantin’in Başkenti Buenos Aires’te düzenlenen 2018 Gençler Olimpiyat finalinde Japon Futsal Milli Takımı ile Portekiz arasında oynanan maçı da Nazımi yönetti.

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