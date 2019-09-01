İran filmi Danimarka Büyük Ödülünü kazandı

Uluslararası Danimarka Odense Film Festivali, dünyanın en prestijli kısa film festivallerinden biridir ve Oscar Akademisi tarafından onaylanmıştır.

Danimarka Odense Film Festivali, 25-31 Ağustos tarihleri arasında Danimarka’nın Odense şehrinde düzenlendi.

Uluslararası Danimarka Odense Film Festivalinde seyirci ile buluşan Pedovore, festivalin büyük ödülünü kazanarak, festival tarafından Oscar’a tanıtıldı.

Filmde, Alirıza Hekimi, Alirıza Mehran, Ferhane Sübhani, Ali Bahri ve Behram İbrahimi rol aldı.

Ayrıca ilk yönetmenlik denemesi olan Meryem Zarei'nin yönettiği Magralen, ödül alamadı.

İran'ın Sure ve Kanada'da Alberta Üniversitesi'nde eğitim gördükten sonra yerli ve yabancı festivallerde tiyatro yönetmenliği ve oyun tasarımcısı olarak çalışan Zarei, yönettiği ‘Magralen’ isimli kısa film, Odense Festivali'nin en iyi kısa film ödülüne aday oldu.

Magralen'ın hikatesi şu şekildedir:

Bir araba mezarlığında yaşayan bir ailenin görme engelli küçük kızı, ağabeyleriyle birlikte, kendilerinin yaptığı bir arabada günlerini geçisiyorlar. Ancak bir olay yaşandıkan sonra ailenin düzenini bozuluyor. Çocuklar bununla başa çıkmak için mücadele ediyor. Ağabey, yaşadığı acı dünyayı farklı bir şekilde kız kardeşine canlandırmaya çalışıyor.

Bu filmde Atena Süleymani, Rozmeryem Kazemi, Taha Necefpur ve Mensur Nesiri rol oynadı.

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