İran siyasi-ekonomik heyeti Fransa'yı ziyaret edecek

Dışişleri Bakan Yardımcısı Irakçı'nın başkanlığındaki siyasi ve ekonomik heyetin Dışişleri Bakanı Zarif'in geçtiğimiz hafta Fransa'yı ziyaret etmesi ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile Fransız mevkidaşı Macron arasında dün akşam gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından yapılması dikkat çekti.

Zarif birkaç gün önce Alman medyasına yaptığı açıklamada, '6 Eylül'de nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerimizi azaltmanın üçüncü adımına geçeceğiz. Ancak AB ile anlaşırsak ve AB taahhütlerini ifa ederse, üçüncü adımı atmayız' demişti.

Fransa geçtiğimiz günlerde İran-ABD tansiyonunu düşürme ve nükleer anlaşmayı korumak için sıkı diplomatik girişim başlatmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Nükleer anlaşma, avantajlarından yararlandığımız sürece bizim için değer taşıyor. Aksi takdirde değersizdir' dedi.

AB yetkililerinin siyasi çalışmalarını sürdürdüklerine işaret eden Vaizi, 'Ekonomik yöünden ciddi biçimde Avrupadan şikayetçiyiz ve Avrupalılara defalarca nükleer anlaşma uyarınca hareket etmediklerini belirttik' diye konuştu.

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