Batı Azerbaycan sınır kapılarından günlük 11 bin yolcu geçiş yapmaktadır

İrna muhabirine konuşan Batı Azerbaycan Yol Bakım ve Karayolları Taşımacılığı Genel Müdürü Arslan Şükri, geçtiğimiz yıl, il sınırlarından 4 milyon civarında yolcunun Batı Azerbaycan sınır kapılarından geçiş yaptığını, bunun 1 milyon 500 bininin Bazergan sınırından yapıldığını belirtti.

Razi isimli diğer sınır kapısından da geçtiğimiz yıl, 1 milyon 200 bin kişinin Türkiye'ye gittiğini belirten Şükri, Razi sınır kapısının İran'ın Hoy kenti ile Van arasında bir iletişim köprüsü gibi görev yaptığını bildirdi.

Öte yandan Batı Azerbaycan ilinin merkezi Urmiye'nin güneyinde yer alan Sero sınır kapısından da yolcuların İran'dan Türkiye'ye gittiğini veya Türkiye'den İran'a geldiğini kaydeden Batı Azerbaycan Yol Bakım ve Karayolları Taşımacılığı Genel Müdürü Şükri, il sınır kapılarının restorasyon çalışmaları için bu yıl 70 milyar Tümen harcayacaklarını dile getirdi.

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