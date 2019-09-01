İran'ın Hazar Denizi'nde askeri tatbikatı başladı

İran Ordusu Halkla İlişkiler Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kalıcı Güvenlik sloganı ile Hazan Denizi sularında başlayan İran Donanması tatbikatı, İran Donanması'nın savaş muhripleri, füze fırlatıcı gemiler, sabit kanat uçaklar, helikopter ve özel kuvvetlerinin katılımıyla bu sabah başladı.

25 bin deniz milini kapsayan bir alanda düzenlenen bu askeri tatbikat, Hazar Denizi'nin İran egemenliğindeki kısmında 4 gün boyunca yapılacak.

İran Ordusu savunma ve karşı savunma kuvvetlerinin de havadan desteklediği bu tatbikata İran, diğer komşu ülkelerin de katılması çağrısında bulundu.

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı General Hanzadi, yapılan askeri tatbikatın 'Hazar Denizinde Kalıcı Güvenlik ve Güç' ismini taşıdğını ve bu tatbikatın devam etmesinin komşu ülkelerin iş birliği yapmasına bağlı olduğunu bildirdi.

4 gün sürecek tatbikatın kollektif güvenliğin korunması amacıyla düzenleceğine değinen General Hanzadi, 'Güvenliğe ulaşmak için mutlaka kuvvetler ve silahların iyi bir düzeyde ve hazırlıklı olması gerekmektedir' diye konuştu.

'Hazar Denizinde askeri hazırlığımızı koruyamazsak, küresel terör ortaya çıkmaya fırsat bulabilir. Bugün dünya denizlerinin çoğu güvensizlikle baş etmektedir' diyen İranlı general, 'Dolayısıyla kollektif güvenliği elde etmek üzere çok akıllıca bu tatbikatın düzenlenme aşamaları yapılmaktadır' değerlendirmesinde bulundu.

Tatbikatın bağımsız olarak düzenleneceğine dikkati çeken Ordu Deniz Kuvvetleri Komutanı General Hanzadi, 'Yakın bir tarihte komşu ülkelerin de Donanmamızla anlaşma sağlayarak, bu tatbikatı onlarla yapmayı umuyoruz' diye ekledi.

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