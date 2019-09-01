İran’ın Mehran sınırından yurt dışına 508 milyon dolar değerinde ihracat

İRNA'ya açıklamalarda bulunan İlam Sanayi, Maden ve Ticaret Kurumu Ticari İlişkiler ve Ticareti Geliştirme İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Said Şerifi, bu yılın ilk beş ayında yurt dışına yapılan ihracatta geçen yılın aynı dönemine göre değer bazında %19, ağırlık açısından ise yüzde 38 artış yaşandığını dile getirdi.

Şerifi'nin bildirdiğine göre, başlıca ihracat ürünleri, inşaat malzemeleri, metal ürünler, tarım ürünleri, plastik sanayi, otomotiv ve parçaları ve petrokimya gibi ürünlerden oluştu. Bu dönemde Mehran Gümrüğü'nden yurt dışına ihraç edilen ürünlerin miktarı 823 tondu.

Geçen yıl Mehran sınırından Irak'a 1,5 milyon dolardan fazla mal ihraç ederken, hedefimiz 5 milyon dolardan fazla oldu.

Bağdat'tan yaklaşık 230 kilometre uzaklıktaki İlam ilinde yer alan Mehran Sınır Kapısı, Irak'la ihracat ve ticaret faaliyetleri için bir merkez haline gelmiş ve Bağdat'a en yakın İran şehridir.

İran'ın, Irak sınırına yakın bir noktada bulunan Mehran, Bağdat'a karayoluyla iki saat mesafededir. Bu konumu nedeniyle İran ve Irak arasındaki ilişkilerde adı geçen bir kenttir.

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