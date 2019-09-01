İran Milli Satranç Takımı dünyanın en iyi 20'si arasına girdi

İran halihazırda 2566 puanla Arjantin'le aynı reytingi paylaşıyor ve Asya üçüncüsüdür. Çin ve Hindistan, İran'dan önce Asya'nın sırasıyla ilk ve ikinci takımı unvanını elinde bulunduruyor.

İran Milli Satranç Takımı 2015 yılının başında 2479 puanla dünya 51.'si ve Asya altıncısıydı.

Erkekler kategorisinde Alirıza Firuzca ile Perham Maksudlu sırasıyla dünya 37. Ve 78.'si oldu. Bu kategoride Norveçli Karlssen dünyanın bir numarası sayılıyor.

Kadınlar kategorisinde de İran'dan Sara Hadım Şeria 2491 puanla dünyanın en iyi 14. Kadın satranççısı olarak göze çarpıyor.

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