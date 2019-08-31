İran Milli Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Japonya turnuvasının şampiyonluğuna ulaştı

İran, Japonya, Avustralya ve Güney Kore'nin katıldığı Dörtlü Mitsubishi Basketbol Turnuvası'nda Millilerimiz Avustralya'yı 84-58 yenerek şampiyon oldu.

Millilerimiz aynı turnuvada karşılaştıkları Avustralya'yı yine çok güçlü şekilde yenmeyi başarmışlardı.

Avustralya'nın yanı sıra Güney Kore'ye karşı galip gelmeyi de başaran İran, Japonya karşısında 63-57 sahadan ayrılmışlardı.

Asya kıtasının en güçlü tekerlekli sandalye takımları olarak bilinen İran, Japonya ve Günet Kore'nin bir turnuvada yarışması, bir hazırlık maçı olarak sayılabilir.

İran Milli Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 2018 Asya Oyunları'nda tarihinde ilk kez altın madalya elde ederek, şampiyon oldu.

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